Раскрыты подробности измен Дибровой: была лучшей подругой жены, а на свидания бегала в соседний дом

Скандал с участием Полины Дибровой набирает обороты. Пока жена ведущего молчит и не дает комментарии, журналисты находят все новые данные о ее изменах.

Выяснилось, что мужчиной, на которого 36-летняя Полина променяла мужа, оказался вице-президент крупной компании по производству биологических добавок и косметики. Его зовут Роман. Кавалер Дибровой не молод, ему 50 лет. С мужчиной Полина познакомилась через его жену Елену. Супруга телеведущего была близкой подругой Лены — когда та родила пятого ребенка, Диброва встречала ее из роддома, а позже стала крестной этого малыша.

Год назад Елена родила шестого наследника. Пока женщина возилась с младенцем, ее муж сблизился с подругой семьи. Красавица Полина с обворожительной улыбкой так вскружила голову Роману, что он не устоял и принялся активно ухаживать. Видимо, действия мужчины были настолько невероятными, что Диброва не устояла. Начался бурный роман, подробности которого знали многие, но не обманутые супруги.

"У Елены случился худший сценарий в ее жизни. Очень надеемся, что она придет в себя. Но и Диму очень жалко. Он такого не заслужил. Он дал Полине все. Все в окружении знали об их отношениях. Для встреч Роман снимал дом в 500 метрах от особняка, где живут Дибровы. Это настоящий водевиль", — цитирует "Комсомольская правда" одного из друзей семьи телеведущего.

30 июля Роман объявил о разводе. Полина не спешит делать тоже самое. Жена Диброва затаилась и после короткого комментария о том, что она не понимает, что происходит, больше с прессой не общается.

Тем временем в блоге Елены появилось пугающее сообщение, в котором говорится, что женщина умерла, а ее тело Роману предстоит забрать из Италии. "Разрушив семью, убив мать и 6 детей… так жестоко уходя к ее подруге семьи… это невозможно пережить", — написано в послании.