Трамп назвал БРИКС антиамериканским объединением

Объединение стран БРИКС является антиамериканским. Оно действует против доллара США, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. В нее также входит Индия, отметил Трамп: американский лидер говорил о пошлинах, которые намерен ввести на поставки из Индии, передает ТАСС.

Президент США ранее заявил, что БРИКС "увядает" из-за его пошлин. Он назвал объединение "маленькой группой", которая хотела попытаться вытеснить доллар. В "маленькую группу" БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В 2024 году к ним присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия и Египет, а в начале 2025 года - Индонезия. Статус государства-партнера получила Саудовская Аравия.