Дмитрий Дибров разбит новостью об измене жены: "Не понимает, чем он заслужил такой жестокий финал"

36-летнюю жену телеведущего поймали на измене. По слухам, Полина Диброва уже полгода тайно встречается с другом семьи, бизнесменом Романом.

Влюбленные сняли дом по соседству с особняком Дибровых и прямо под носом у своих вторых половинок предавались утехам, по крайней мере, так говорят приятели обеих семей. Первой об изменах узнала жена Романа. Мужчина так увлекся Полиной, что решил уйти из семьи. И это при том, что у него шесть детей, младшему из которых всего год.

Бизнесмен, по слухам, месяц назад объявил супруге Елене, которая отдыхает в Италии, что подает на развод. Женщина очень тяжело переживает происходящее, но держалась до тех пор, пока не узнала, что ее семью разрушила ее же лучшая подруга. Полина является крестной пятого ребенка Елены. Жена Романа сейчас в тяжелом состоянии, как говорят приятели, она буквально сошла с ума. Женщина в таком отчаянии, что в соцсети объявила о своей смерти через час после того, как Роман опубликовал пост о разводе.

Дмитрий Дибров чувствует себя не лучше. Для шоумена новости об изменах жены стали шоком, он узнал обо всем последним. Дмитрий до сих пор не может поверить в происходящее.

"Диму искренне жалко. Его окружение очень за него переживает. Друзья сплотились вокруг, никто не понимает, чем он заслужил такой жестокий финал семейной жизни. Он дал Полине все — громкое имя, публичность", — поделились с "Комсомольской правдой" знакомые Диброва.