Сопрезиденты Никарагуа поддержали действия России на Украине

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили президенту России Владимиру Путину послание солидарности. Об этом 31 июля сообщило издание El 19 Digital.

"Правительство и народ Никарагуа твёрдо признают и поддерживают героическую борьбу, которую ведёт Россия против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире", — говорится в послании, текст которого привели РИА Новости.

Правители Никарагуа подчеркнули, что победа России станет победой всего человечества. Также они выразили полную поддержку и пожелали процветание российскому народу.