Главы Роскосмоса и NASA обсудят перспективы российско-американских проектов

Первая за последние восемь лет встреча руководителей Роскосмоса и NASA задаст вектор будущего диалога между ведомствами. Об этом заявили в американском Космическом центре имени Кеннеди.

31 июля Дмитрий Баканов проведет переговоры с Шоном Даффи - исполняющим обязанности главы NASA. Стороны обсудят программу перекрестных полетов на МКС, планы по сведению станции с орбиты и перспективы дальнейших российско-американских проектов.

Накануне Дмитрий Баканов встретился во Флориде с экипажем корабля Crew Dragon, на котором в свой первый полет отправится россиянин Олег Платонов. Старт намечен на 31 июля - на 19 часов по Москве.