Трамп продолжает торговую войну против БРИКС: досталось Бразилии

Торговую войну в отношении стран объединения БРИКС активно продолжает Дональд Трамп. Президент США подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии.

Официальными причинами называются торговый дисбаланс между государствами и уголовное преследование экс-президента Жаира Болсонару, которого на родине обвиняют в масштабных злоупотреблениях властью.

Повышенные тарифы вступят в силу через неделю. Однако не будут распространяться на критически важные для США товары: гражданские самолёты, алюминий, олово, древесину, энергоносители и удобрения. Действующий бразильский президент Лула да Силва уже заявил: действия Трампа лишь укрепят суверенитет страны, республика сосредоточится на поиске других торговых партнёров.

А максимально выгодных для США условий администрация Белого дома смогла добиться при заключении соглашения с Южной Кореей. Сеул обязался инвестировать 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупать энергоносители, Вашингтон получит контроль над судостроением, а пошлины на южнокорейские товары составят 15 процентов.