Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня вы будете сиять ярче солнца! Что-то из прошлого (звонок, сообщение или старая идея) напомнит о себе. И это будет повод для радости.

Тельцы

Дом и семья ждут от вас решения какого-то вопроса, которое уже давно пора принять. Как бы вы ни были заняты, сделайте это. И почувствуете облегчение.

Близнецы

Сегодняшние разговоры будут как искры: легкие, смешные, яркие, запоминающиеся. Назначайте встречу тому, с кем хотите обсудить свои новости.

Раки

Финансовые идеи, о которых вы забыли, могут вернуться. Звезды намекают, что пора все взвесить и определиться с тем, на что вы потратите свои деньги.

Львы

Даже ретро Меркурий на вашей стороне: идеи о том, как что-то изменить и улучшить, будут успешны. Слушайте свою интуицию, она вас не подведет.

Девы

Лето зовет в маленький отпуск - выделите время для себя любимых. Это отличный день для медитации, прогулок, мыслей о прошлом и будущем.

Весы

Встречи и вечеринки сегодня будут особенно душевными. Если кто-то из старых друзей напишет или позвонит, считайте, что это знак от Вселенной, и поговорите.

Скорпионы

Звезды считают, что представителям этого знака стоит сосредоточиться на работе. Ловите удачу, ваши идеи, наработки могут выстрелить и добавить вам авторитета.

Стрельцы

Август зовет к приключениям - пусть это будет хотя бы спонтанная поездка на другой конец города. Все новое (и немного забытое старое) принесет радость.

Козероги

Финансовые дела напомнят о себе, но без стресса - наоборот, могут появиться неожиданные решения. Может, вернется шанс, который вы упустили?

Водолеи

Первый день августа дышит романтикой. Вы можете встретите того, кто заставит сердце биться чаще, или просто проведете вечер, который хочется запомнить.

Рыбы

Нерабочее настроение? А зря! Ретро Меркурий приготовил для вас уникальные рецепты решения задач, которые позволят справляться намного быстрее.