Россиянам напомнили про новые правила прохождения медкомиссии для водителей

Медицинская справка для водителей с 1 августа переходит в электронный формат. Об этом рассказал эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

Как уточнил эксперт, речь идет про медсправку формы 003/ву, которую получали все водители после медицинской комиссии. Вместо бумажного документа будут выдавать QR-код и номер — эти данные нужно будет предъявить в ГИБДД, вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.

Шкуматов предположил, что после прохождения медицинской комиссии автомобилист, возможно, будет показывать QR-код в психиатрический и наркологический диспансеры, а учреждения внесут соответствующие данные в свои базы.

Объясняя цель этого нововведения, специалист напомнил про теневой рынок поддельных медсправок, проверить подлинность которых было невозможно. Однако "порядок в этом вопросе наконец-то наводится", цитирует Шкуматова РИА Новости.

Ранее в Министерстве внутренних дел России рассказали, что из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения убрали пункт, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет. Ограничивать их в праве вождения автотранспорта не будут, учитывая мнение экспертного сообщества.

Тем временем Госдума приняла поправки в законодательство о введении новых государственных пошлин и о повышении размера действующих госпошлин за совершение ряда юридически значимых действий. Оформление водительских прав и других документов для автомобилистов подорожает в 1,5‑3 раза.