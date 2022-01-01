Российские войска освободили Часов Яр в ходе СВО

В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее армия России освободила два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Центр" взяли населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Село расположено к югу от Покровска (Красноармейска). А также Личный состав группировки "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Село находится на стыке Запорожской, Днепропетровской области и ДНР.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.