Прохор Шаляпин вывел в свет новую жену

Недавно стало известно, что Прохор Шаляпин снова пошел под венец. Однако случилось это на шоу "Свадьба вслепую". По условиям этого нового телепроекта, мужчина и женщина, ранее не знакомые, должны прожить вместе неделю, вести совместный быт и попытаться привыкнуть друг к другу. А дальше у них будет выбор: навсегда остаться вместе или разойтись.

Пока пара не разлучилась. В Москве состоялась премьера фильма "Три сестры". Новинку среди прочих представителей отечественного шоу-бизнеса пришел посмотреть Прохор Шаляпин. Его сопровождала новая жена, 37-летняя Ольга Вашурина.

Популярный исполнитель сиял от счастья и, позируя фотографам, приобнял новую избранницу. Отметим, что это первая супруга артиста, которая моложе него. Напомним, что самому исполнителю 41 год. У Ольги двое детей. Вашурина увлекается кулинарией. Она прошла специальные курсы, стала участницей телешоу "Кондитер", в котором одержала победу. Затем она участвовала в проекте как соведущая Рената Агзамова. Кроме того, время от времени Вашурина делает обзоры кондитерских и их продукции в качестве блогера.

"Ольга, как русская печка, умеет приготовить все — еще и греет. С ней тепло и уютно", - заявил певец Woman.ru и даже заявил, что мечтает о детях. По словам исполнителя, он хочет не меньше троих.