Трамп посоветовал Медведеву следить за словами

Президент США Дональд Трамп отреагировал на резкие высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Поводом для этого стала Индия и ее сотрудничество с российской стороной.

Трамп, опубликовав в социальной сети Truth Social критический пост об экономике Индии, заявил, что ему безразлично, что будут делать индийские власти и Россия.

Завершил свою публикацию американский лидер словами: "Передайте Медведеву, бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!"

Ранее Дмитрий Медведев осадил Трампа, когда тот выдвинул России ультиматум по срокам украинского урегулирования. Зампред российского Совбеза подчеркнул, что не американцам диктовать Москве, когда садиться за стол переговоров, а также назвал 79-летнего президента США дедулей. Самому Медведеву сейчас 58 лет.

Медведев упоминал Трампа и в другом контексте — комментируя торговое соглашение Соединенных Штатов и Евросоюза. Российский политик отметил, что этой сделкой президент США "размазал Европу", а также признал, что американский лидер жестко продавливает экономические интересы своей страны.