В НАСА рассказали, что станет с сотрудничеством России и США в космосе

У России и США останется много направлений сотрудничества в освоении космоса даже после того, как будет выведена из эксплуатации Международная космическая станция (МКС). Об этом рассказал в четверг, 31 июля, заместитель администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

Комментарий американского специалиста был дан во время визита в США главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, который намерен встретиться с руководителем НАСА. Это будет первая подобная встреча за последние восемь лет, уточняет РИА Новости. Также Баканов пообщался с экипажем миссии Crew-11 буквально за несколько часов до ее вылета на МКС.

Бауэрсокс подчеркнул, что у Соединенных Штатов и России "по-прежнему остается множество способов продолжить партнерство в будущем, если позволят обстоятельства".

Как сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале, главе госкорпорации показали Центр управления полетом (ЦУП) американского сегмента МКС и корпус, в котором расположен наземный тренажер российского и американского сегментов МКС. Также Баканов посетил лабораторию космического питания.

В "Роскосмосе" рассказали, что каждый российский космонавт перед экспедицией на МКС проходит обязательную подготовку в НАСА, где изучает американский сегмент станции. Иностранные астронавты, соответственно, работают в Центре подготовки космонавтов. Это делается для того, чтобы каждый член экипажа станции мог участвовать в парировании возможной нештатной ситуации.

Сейчас в Соединенных Штатах работают российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Петр Дубров и Анна Кикина.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что в освоении космоса "сотрудничество не останавливается и остановиться не может", поскольку международная кооперация в космической сфере очень важна. Очень многие страны заинтересованы в этом взаимодействии с нашим государством, отметил российский лидер.