На МКС продолжается утечка воздуха, которую считали устраненной

В "Роскосмосе" сообщили о продолжающейся утечке воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС).

После недавнего ремонта некоторое время казалось, что проблема с утечкой воздуха была решена. Однако воздух продолжил уходить, заявил замглавы "Роскосмоса" по пилотируемым и автоматическим комплексам Сергей Крикалев.

"Некоторое время мы считали, что нашли и заделали последнюю трещину, но долгосрочные наблюдения показали, что утечка продолжается, хоть и в значительно меньших объемах", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").

В настоящий момент специалисты продолжают поиск и работу по устранению утечки.

Первые признаки утечки воздуха на МКС были обнаружены в 2019 году в переходной камере служебного модуля "Звезда". В октябре 2020 космонавты смогли обнаружить первую трещину и заделать ее. В 2021 году - вторую, но давление продолжило падать.

В "Роскосмосе" прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. Из-за возросших затрат планируют пересмотреть необходимость дальнейшего участия в программе МКС. Глава корпорации Дмитрий на встрече с руководителем NASA Шоном Даффи планирует обсудить продление срока эксплуатации МКС до 2030 года и вывод станции с орбиты.