Наезд на семью с детьми исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле" был частью теракта.

Один из исполнителей теракта Далерджон Мирзоев, скрываясь на автомобиле Renault с места преступления, умышленно наехал на семью на пешеходном переходе, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра получили травмы различной степени тяжести.

По версии следствия, преступник сделал это намеренно, чтобы увеличить число жертв. Террористы попытались бежать на Украину, но были задержаны в Брянской области.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 19 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта. Установлено, что преступление было спланировано в интересах действующего руководства Украины.

Материалы дела уже направлены в суд. Процесс начнется 4 августа в Мосгорсуде. Рассмотрение по существу пройдет в открытом режиме.