Бывшая партнерша обратилась к психологу после работы с SHAMANом в опере "Князь Владимир"

В начале года состоялась грандиозная премьера этно-оперы Игоря Матвиенко "Князь Владимир". Главную роль в постановке сыграл певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Планируется, что осенью музыкальный спектакль отправится на гастроли. Вот только без Ярослава. Из-за большой занятости он был вынужден оставить постановку.

Певица Соя, сыгравшая в спектакле супругу Владимира Рагнеду, отметила, что уход SHAMANа не стал для нее неожиданностью, передает Starhit.

"Это было предсказуемо, потому что изначально речь шла только о трех спектаклях, и я знала, что может произойти замена. За два года работы мы то сближались, то отдалялись. Расставание было неизбежно. Запомню, как часто Ярослав меня удивлял. Скучно не было точно. Нас навсегда связывает этот незабываемый опыт. После первого генерального прогона в ЦАТРА и последнего спектакля в Ледовом мне вообще понадобилась помощь психолога, сходила на несколько сессий. Такое детальное погружение в роль наших героев все-таки не проходит бесследно", - рассказала артистка.

Одно время в Сети муссировались слухи о том, что Ярослава и Сои не только деловые, но и романтические отношения. Однако певица опровергла эту информацию.