Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе

С пятницы, 1 августа, в России начнет действовать ряд законопроектов, регулирующих различные сферы жизни. Об этом напомнил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как уточнил спикер нижней палаты российского парламента в своем Telegram-канале, один из таких принятых законопроектов касается противодействия мошенникам. Отныне банки обязаны заручиться согласием родителей или других законных представителей подростка, прежде чем открывать ему счета. Кроме того, все россияне получат право отказаться от смс-рассылок, написав соответствующее заявление оператору связи.

Устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите России и ее интересов. За такое преступление можно будет получить до пяти лет лишения свободы.

Расширяются льготы для участников СВО. Для бойцов специальной военной операции продлевается срок действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Наряду с этим участников СВО и их близких освободили от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов.

Тем временем в Госдуму могут внести еще ряд законодательных инициатив. В частности, вице-спикер Борис Чернышов предложил ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. По его задумке, это поспособствует формированию культуры ответственного отцовства и выстраиванию равноправной модели семейных отношений.

Госсовет Крыма предложит установить в России законодательный запрет публичного использования произведений лиц, признанных иностранными агентами, а также иностранцев, предпринимающих недружественные действия в отношении нашей страны. Авторы этой идеи призывают "предать забвению" людей, которые "перечеркнули всё то, за что мы их любили".