Интим Плаксиной с молодым женихом попал на камеру: миловались прямо в бассейне

Любовь Успенская еще весной рассказала, что у ее дочери Татьяны Плаксиной появился жених. Певица уверяла, что ей попался прекрасный зять — талантливый, пишет стихи и музыку, да еще и серьезный бизнесмен.

Меж тем журналисты выяснили, что женихом Плаксиной оказался Никита Плотников. Мужчина точно не принадлежит к шоу-бизнесу. Он занимается строительным бизнесом, обменом валют и увлекается хоккеем. Никите 27 лет, у него есть сын.

Татьяна рассказала, что они встречаются уже три месяца. Познакомились певица и хоккеист в соцсети. Мужчина первый написал дочери Успенской. Восьмилетняя разница в возрасте его ничуть не смутила.

А сейчас влюбленные вместе отдыхают в одной из российских здравниц. Татьяна и Никита посещают различные процедуры, между делом расслабляясь в бассейне. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" единственная наследница Любови Успенской опубликовала кадр поцелуя с молодым возлюбленным.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Поклонники в Сети рады за Плаксину и надеются, что она наконец обретет счастье в личной жизни. Отметим, что 35-летняя дочь Любови Успенской ни разу не была замужем, детей у нее тоже нет.