Россиян предупредили об опасных последствиях чтения рабочих чатов за едой

Отвлекаться во время еды на гаджеты, в том числе ради чтения рабочих чатов, вредно для здоровья и внешности. Об этом рассказал в четверг, 31 июля, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Владимир Пилипенко.

Эксперт напомнил, что пищу необходимо пережевывать тщательно, до состояния жидкой кашицы — тогда продолжительность ее расщепления в кишечнике сокращается, появляется больше времени для всасывания.

Если человек во врем еды отвлекается на гаджеты и рабочие чаты, он пренебрегает тщательным пережевыванием и нарушает процесс пищеварения. Кроме того, машинальное поглощение пищи ведет к запоздалому чувству насыщения — это означает, что человек рискует переесть. При систематическом переедании возникает угроза набора веса и ожирения, сообщает АГН "Москва".

В России продолжается весенне-летний сезон шашлыков. Гастроэнтеролог, ассистент кафедры гастроэнтерологии и диетологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Ольга Титова рассказала, как провести этот период, чтобы шашлык не обернулся кошмаром для желудка.

Медиков между тем тревожит тенденция, набирающая обороты среди россиян. В погоне за стройной фигурой и нежелании при этом терпеть ограничения в еде многие обращаются к фармацевтическим препаратам. Однако выяснилось, что у популярного препарата, применяемого для похудения, есть редкий и очень опасный побочный эффект.