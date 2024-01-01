Часов Яр. Последние минуты штурма. Ответного огня больше нет даже из-за окраин. Десантники 98-й дивизии поднимают на улицах и вывешивают в окнах полуразрушенных зданий российский триколор и флаги ВДВ. "Крылатая пехота" из Костромы и Иванова полностью освободила микрорайоны Леваневского, Южный и Шевченко. Их главные противники - элитные подразделения нацгвардии Украины и 24-я бригада, усиленная наемниками из Польши и Латинской Америки - полностью разгромлены. Остатки боевиков минувшим днем были окружены и ликвидированы на руинах электростанции и в местечке под названием Землянки. 31 июля Минобороны подтверждает: Часов Яр освобожден и зачищен.

Бои за Часов Яр продолжались больше года. Масштабное наступление на город российские войска начали в апреле 2024-го, когда ВСУ заметно ослабили свою группировку, перебросив основную часть в Харьковскую область, в Волчанск. С тех пор практически каждый месяц бандеровцы теряли один квартал за другим. Среди наиболее укрепленных позиций противника были высоты вокруг города, заброшенный огнеупорный завод, районы Ступочки и Белая гора. Но в итоге все они оказались в руках наших подразделений ВДВ.

Хотя российские десантники никуда особо не торопились. Неспешное и продуманное наступление было выгодно тактически. Противник в этом котле терял тысячи боевиков, иностранных наемников. И сотни танков, БМП и самоходок. Но сдача Часов Яра для Украины - это еще и репутационный удар. Хотя бы потому, что теперь ничто не помешает российским войскам развивать наступление дальше на запад.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Южная": Авиацией и барражирующими боеприпасами нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригады национальной гвардии в районахнаселенных пунктов Константиновка, Иванополе, Васюковка и Дзержинск, ранеными и убитыми противник потерял до 200 военнослужащих.

Это шах и мат. Теперь никакие системы РЭБ не спасут бандеровцев в зоне ответственности группировки "Южная". Подтянув в Часов Яр дальнобойные установки, российские войска достанут тяжелым калибром любой самый отдаленный "укреп" или "опорник" врага. А сам город станет новым плацдармом, где будет сформирована новая материально-техническая база и сосредоточены резервы для следующих этапов наступления.

Установив контроль над Часов Яром, наши группировки открыли себе дороги на Константиновку, Дружковку и к Краматорско-Славянской агломерации. Это последние укрепрайоны бандеровцев в ДНР. Тут важно отметить - российские войска уже несколько недель давят линию обороны ВСУ на этих направлениях. А Часов Яр был хотя и болезненной, но все же только занозой, которая мешала идти быстрее. И вот теперь эта помеха устранена. Полностью и целиком.