Верховная Рада рассмотрит законопроект о возвращении полномочий антикоррупционных органов

В Верховной Раде рассмотрят законопроект о возвращении полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП. Однако сомнения в том, что документ будет принят, высказывают даже сами депутаты. А по всей Украине не утихают массовые митинги за независимость этих ведомств. Накануне десятки тысяч жителей вышли на улицы сразу восьми городов, в том числе Харькова, Львова, Ивано-Франковска. Самые масштабные протесты в Киеве, где, по информации СМИ, в четверг вновь запланирована акция.

Репортаж Алексея Платонова.