Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Нижегородской области. Что известно

В селе Кекино уже неделю карантин. За этой улицей местные жители наблюдают издалека. За ограждением - только специалисты ветеринарной службы в защитных костюмах. Хозяева этого дома держали с десяток коз. Пасли их то тут, то там. И вдруг начался падёж.

Ветеринаров вызвали уже после первых случаев - анализы выявили штамм сибирской язвы. Участок, на котором находится личное подсобное хозяйство, сразу продезинфицировали. Обработали и всю территорию поселка. Сожгли не только трупы животных, но и все продукты их жизнедеятельности.

Местные жители говорят: к африканской чуме свиней почти привыкли, случаи заражения периодически случаются, а вот сибирской язвы в селе не было лет 90. Самое опасное - заразиться могут не только животные, но и люди. Постоянных жителей в Кекино немного - в основном пенсионеры. Сейчас за их состоянием ежедневно следят медики. Заболевших нет.

Каждому жителю выдали такой листок - все о мерах профилактики и симптомах. Лихорадка, головная боль, слабость, боль в пояснице. При легочной форме - кашель с кровью, одышка. Однако паники в Кекино нет - ко всем процедурам и к карантину здесь относятся спокойно. Животных обследовали ветеринары. Среди них случаев заражения тоже не выявили. Весь домашний скот вакцинировали.

Сейчас в селе продолжают работать ветеринары, специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Регулярно берут пробы из окружающей среды. Выясняют, каким образом козы могли заразиться сибирской язвой. Жители говорят, что где-то в округе есть старый могильник.

"В настоящее время на территории села Кекино выставлено три поста круглосуточных для контроля въезда, выезда. Сейчас проводятся профилактические мероприятия. У жителей никаких признаков заражения сибирской язвой нет, распространения штамма сибирской язвы на территории села не допущено", - сообщил Александр Савельев, глава местного самоуправления Воротынского муниципального округа Нижегородской области.

На время карантина запрещен убой скота, вывоз мясной и молочной продукции. Жители пока остаются в своих домах - им регулярно доставляют продукты.