Первая за восемь лет встреча руководителей Роскосмоса и NASA. Чего от нее ждать?

31 июля в 19:00 по Москве, если все пойдет по плану, четыре человека отправятся на корабле Crew Dragon к Международной космической станции. Два американца, японец и русский. Для Олега Платонова этот полет будет первым. Но военный летчик из Челябинска транслирует уверенность: "К полету готов. Ну и скажу, наверное, за весь экипаж, что экипаж тоже к полету готов – командир не даст мне соврать".

Командиру – Зене Кардман – тоже предстоит космический дебют. 37-летняя геобиолог – самый молодой член экипажа. Но в американской практике главным назначают не всегда самого опытного. Иначе им стал бы Майкл Финк. За плечами полковника ВВС три полета – один на шаттле и два на российском "Союзе" – и 9 выходов в открытый космос. Учился, кстати, в Московском авиационном.

Напутствие экипажу дает Сергей Крикалев – легенда мировой космонавтики. Летчик-космонавт СССР, совершивший шесть полетов, теперь - заместитель главы Роскосмоса. Который тоже желает космонавтам удачи.

Перед визитом в Космический центр имени Кеннеди делегация Роскосмоса посетила Центр имени Джонсона, где проходят подготовку астронавты. Но главная цель командировки в США – первая за восемь лет очная встреча с руководством NASA. Дмитрию Баканову и Шону Даффи есть что обсудить.

"Несмотря на все санкционные истории, у нас ряд программ космических выведен из-под рестрикций, включая пилотируемую космонавтику. У нас совместная эксплуатация Международной космической станции, у нас перекрестные полеты и есть план по развитию взаимодействия дальше - относительно и российской орбитальной станции, и миссий дальнего космоса", - отметил Баканов.

Включая даже экспедиции к Марсу. Через пять лет американцы и русские совместно сведут с орбиты Международную космическую станцию. Но уникальный опыт взаимодействия, начало которому 50 лет назад положила стыковка кораблей "Союз" и "Аполлон", необходимо развивать, уверены и в Москве, и в Хьюстоне.