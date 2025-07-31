В МИД России рассказали о перспективах переговоров с Украиной

Россия готова к дальнейшим переговорам с Украиной после трех раундов встреч.

Турция – хорошая площадка для переговорного процесса с Киевом, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

О переговорах на более высоком уровне пока говорить рано, так как они требуют серьезной подготовки.

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в Стамбуле. По итогам в российской делегации заявили, что позиции Москвы и Киева по меморандумам далеки друг от друга. Тем не менее, стороны договорились об обмене пленными - военными и гражданскими.