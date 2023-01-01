Медведев ответил на угрозы Трампа напоминанием про "мертвую руку"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывания в его адрес американского лидера Дональда Трампа.

Президент США ранее назвал Медведева "бывшим президентом-неудачником" и заявил, что российский политик заходит на очень опасную территорию, посоветовав ему следить за словами.

В своем Telegram-канале Дмитрий Медведев подчеркнул, что "если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой".

Что касается заявлений Трампа про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию", российский политик дал президенту США совет: "Пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука".

"Ходячим мертвецом" Дмитрий Медведев ранее называл прежнего хозяина Овального кабинета Джо Байдена, подразумевая проблемы со здоровьем у престарелого американского политика. Зампред Совбеза также говорил "о наличии параноидального психоза" у 46-го президента Соединенных Штатов.

Комментируя в 2023 году историю с уголовным преследованием Дональда Трампа, Дмитрий Медведев анонсировал "новый триллер" под названием "Заключенные против зомби". Сопроводил он этот пост снимком Трампа из тюрьмы и фотожабой на Байдена в виде зомби.