Супруги из Москвы получили 15 и 17 лет за госизмену

Московский городской суд вынес приговор мужу и жене из столицы, которые собирали для украинских спецслужб сведения и готовили диверсию. Об этом рассказали в четверг, 31 июля, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Супруги осуждены по статье 275 Уголовного кодекса России ("Государственная измена"). За это преступление они получили 15 и 17 лет лишения свободы.

Как уточняет ФСБ, преступники по заданию украинской военной разведки собирали и передавали врагу сведения о подразделениях ФСБ, ФСО, МВД, ГРУ Генштаба Вооруженных сил России и Росгвардии, а также персональные данные сотрудников правоохранительных органов, судей и военкоматов.

Кроме того, накануне Дня Победы в 2024 году эта супружеская пара собиралась с использованием самодельных зажигательных устройств совершить диверсии в Москве, а затем сбежать на Украину.

Ранее сообщалось, что двое граждан России и уроженец Средней Азии задержаны по подозрению в подготовке поджогов объектов транспорта и связи в Краснодарском крае. Возбуждены уголовные дела о террористическом акте и покушении на диверсию.

Тем временем в Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича, который занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Украинский военный отвечал за ряд диверсий, совершенных на территории России.