На Камчатке зафиксировали более тысячи афтершоков после землетрясения

Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения.

Толчки колебались от самых малых значений до семи баллов, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

Афтершоки продолжат ощущаться в ближайшие месяцы, их число будет достигать нескольких тысяч. Точное число пока назвать сложно, добавил собеседник агентства.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7 балла. Была объявлена угроза цунами. К счастью, ни жертв, ни серьезно травмированных нет. Значительных разрушений тоже нет.