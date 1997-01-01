Рассказавшая о раке особенной дочери Хакамада: "Если день прожит, то и хорошо"

Известно, что Ирина Хакамада была замужем четыре раза. От первого и пока последнего мужей у нее двое детей: сын Даниил и дочь Мария.

Наследница появилась на свет в 1997 году. У нее синдром Дауна. Более того, в 2004 году у Маши был диагностирован лейкоз. К счастью, ей удалось войти в стойкую ремиссию. Кроме того, наследница Хакамады старается вести активный образ жизни: она нашла себя сразу в нескольких областях деятельности. Например, играет в театральных постановках и одно время даже собиралась замуж.

В своем официальном телеграм-канале Ирина Хакамада часто выкладывает тексты, направленные на эмоциональную помощь людям. Например, в свежей публикации она подняла тему, как себя вести людям в сложных жизненных ситуациях. По ее мнению, совершенно точно не надо впадать в уныние или, наоборот, быстро действовать.

Хакамада вспомнила, как в свое время столкнулась с раком единственной дочери. "Нельзя было надеяться, что через месяц или через два она выздоровеет. Даже если ремиссия во время, на это уходит 2-3 года. И как вы будете жить эти 2-3 года? В печали? Тогда ребенку будет только хуже от такой негативной энергии. Поэтому - если день прожит, то и хорошо, и отлично. Приближаемся, приближаемся к выздоровлению. Не-спе-ша. Это вызов. И с ним можно справиться", - высказалась Ирина.