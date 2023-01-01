Умер знаменитый пес-пухляш Кругетс: "Прости, что не смогли найти для тебя семью"

В Нижнем Новгороде умер знаменитый пес-пухляш Кругетс. Ветеринары до последнего пытались спасти его, но попытки оказались безуспешными.

В приюте "Сострадание НН", в котором пес жил последние полтора года, рассказали, что смерть Кругетса стала неожиданностью для всех. Вчера ему резко стало плохо и пса поместили в госпиталь для животных.

"Нам очень больно и тяжело. Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда", - говорится в сообщении приюта.

"Мягких облачков и вкусняшек тебе, наш мальчик. Ты навсегда в наших сердцах"

Кругетса нашли в Нижнем Новгороде в конце октября 2023 года. На тот момент пес весил 100 килограммов. Из-за чрезмерного веса он не мог даже ходить. Благодаря усилиям волонтером и ветеринаров за полгода Кругетсу удалось похудеть на 50 килограммов. Врачи кормили пухляша специальным диетическим кормом и заставляли двигаться. Пес не очень любил гулять и часто ленился, но все же следовал всем предписаниям.

В нижегородском приюте выхаживают 100-килограммового пса >>

Осенью прошлого года стало известно, что скончался другой известный пухляш — кот Крошик. Он весил 17 килограммов, когда его нашли. Благодаря врачам ему удалось сбросить несколько килограммов. Из-за ожирения страдали все внутренние органы раскормленного кота.