Минздрав уточнил сроки изменения медицинского освидетельствования водителей

Порядок медицинского освидетельствования водителей в России изменится с 1 марта 2027 года. Об этом рассказал в четверг, 31 июля, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Представитель Минздрава прокомментировал сообщения о том, что уже с 1 августа вместо бумажных медицинских справок для водителей начнут генерировать QR-код, чтобы бороться с подделками.

Кузнецов уточнил, что никаких изменений в порядок организации медицинского освидетельствования водителей и формы медицинского заключения с 1 августа не предвидится.

Пресловутые изменения порядка медицинского освидетельствования автомобилистов вступят в силу только 1 марта 2027 года, цитирует помощника главы Минздрава ТАСС.

Ранее россиянам напомнили о штрафе, о котором знают и помнят не все. Автовладельцы, сменившие постоянную регистрацию по месту жительства, обязаны в течение 10 дней уведомить об этом Госавтоинспекцию. Нарушение этого требования может повлечь за собой штраф от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей.

Тем временем в Госдуме заговорили о полном запрете мигрантам работать таксистами. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что "нельзя доверять жизни русских людей плохо подготовленным водителям-иностранцам, причем склонным к агрессивному вождению".