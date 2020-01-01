Собянин: В Покровском-Стрешнево завершена модернизация всех поликлиник

В московском районе Покровское-Стрешнево завершили модернизацию всех городских поликлиник.

Как рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин, после масштабной реконструкции открылось медучреждение на улице Долгова. В здании созданы комфортные условия для врачей и пациентов. Обустроены просторные зоны ожидания. Кабинеты специалистов оснащены новейшей техникой. В порядок привели и прилегающую территорию.

Модернизация амбулаторного звена столицы началась в 2020 году. Цель городской программы - обновить около 350 поликлиник. Работы проводят в два этапа. Во время первого реконструировали более 200 зданий.