Путин отметил талант и позитив Леонида Якубовича

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Леонида Якубовича.

Знаменитому телеведущему 31 июля исполнилось 80 лет. Путин в поздравительной телеграмме отметил его талант, позитив и увлеченность профессией.

"Поистине всенародную любовь заслужили как бессменный ведущий легендарной программы "Поле Чудес", - подчеркнул президент.

Глава государства пожелал Якубовичу здоровья, вдохновения и благополучия.

Ранее Якубович рассказал, что не планирует шумно отмечать свой юбилей. Вместо этого телеведущий намерен отправиться к морю вместе с семьей.

"Купили путевки, и мы все уезжаем. Во-первых, я очень люблю море. А во-вторых, я понял, что дни рождения в некотором смысле, к сожалению, теряют смысл", - рассказал Якубович "Комсомольской правде".