Медианная зарплата в России за два года выросла в 1,4 раза

Медианная заработная плата в России за апрель 2025 года составила 73,9 тысячи рублей, увеличившись за два года в 1,4 раза. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Медианная зарплата — это показатель, который делит рассматриваемую выборку пополам: половина получает меньше указанной суммы, половина — больше. Медианная зарплата не учитывает слишком низкие и слишком высокие зарплаты. Этот показатель помогает получить представление о том, сколько зарабатывает среднестатистический представитель определенной отрасли или региона.

Как подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата, в апреле 2025 года медианная зарплата в России составила 73 871 рубль против 52 558 рублей двумя годами ранее.

Самая высокая медианная зарплата в России оказалась в производстве табачных изделий (155,4 тысячи рублей), самая низкая — в образовании (50,5 тысячи рублей), культуре, спорте, индустрии досуга и развлечений (51,9 тысячи), в здравоохранении и социальной сфере (56,1 тысячи).

В июне глава государства Владимир Путин назвал недостаточным уровень заработных плат в России — это важно для всей национальной экономики, так как высокий уровень доходов граждан стимулирует спрос. России необходимо переходить к экономике высоких зарплат, подчеркивал президент.

Исследование показало, что в 2025 году опрошенные россияне хотят получать в среднем 139 тысяч рублей в месяц. При этом самые высокие зарплатные ожидания у работников индустрии красоты (190 тысяч рублей), тогда как IT-специалисты сместились на второе место (179 тысяч рублей).