Адвокат рассказал, что грозит Хрусталеву после пьяного дебоша

Дмитрий Хрусталев оказался в некрасивой ситуации. Востребованного артиста и шоумена обвинили в пьяном дебоше. Сообщается, что он начал буянить еще в аэропорту. На него пожаловались другие пассажиры. У выхода на посадку ведущий едва стоял на ногах, а поднявшись на борт самолета авиакомпании "Россия", следовавшего из Калининграда в Москву, устроил настоящий дебош: он ругался матом и хамил стюардессам. В результате его вывели из самолета.

Адвокат Сергей Жорин объяснил "Звездачу", что теперь грозит юмористу. "Публичное использование нецензурной брани и нарушение общественного порядка — это мелкое хулиганство по ч. 1 или ч. 2 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Также предусмотрено наказание за нарушение правил поведения на воздушном транспорте — невыполнение законного распоряжения командира судна согласно ч. 6 статьи 11.17 КоАП РФ. За это предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток", - сообщил звездный адвокат.

Однако его коллега Ольга Власова не исключает, что Дмитрия Хрусталева могут привлечь и по уголовной статье 213 УК РФ, которая предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы и даже лишение свободы на пять лет.

Отметим, что сам Дмитрий Хрусталев на связь не выходил и пока не комментировал скандальный инцидент.