Володина проанализировала скандал в семье Диброва: "За здоровье Дмитрия волнуюсь"

36-летнюю жену телеведущего Дмитрия Диброва заподозрили в измене. По слухам, Полина Диброва уже полгода тайно встречается с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. В близком кругу шепчутся, будто влюбленные сняли дом по соседству с особняком Дибровых и прямо под носом у своих вторых половинок предавались утехам.

Сообщается, что первой об изменах узнала жена Романа Елена. Мужчина якобы так увлекся Полиной, что решил уйти из семьи. И это при том, что у него шестеро детей, младшему из которых всего год. Пикантности ситуации добавляет то, что Полина и Елена были подругами. Теперь знакомые утверждают, будто обманутая женщина буквально сходит с ума из-за предательства любимых людей.

Ситуацию прокомментировала известный астролог Василиса Володина. Она убеждена, что жизнь двух семейств уже никогда не будет прежней. Отметим, что взята информация из тг-канала Василисы Володиной. Для начала она призналась, что беспокоится за состояние популярного ведущего, однако отметила, что нынешний период как нельзя лучше годится для карьерного взлета.

"За здоровье Дмитрия Диброва волнуюсь в ближайшие два года. На грани. Он мужчина глубокий, про бумеранг все поймет – четвертый брак, каждая была моложе, лебединой верностью сам не отличался. Но его карьера имеет шанс именно сейчас пойти вверх, главное, чтобы сил хватило", - высказалась Володина.

А вот что касается его супруги Полины, то, по мнению астролога, "в моменте" она ищет вовсе не любви. "Хочет воли, свободы, развязанных рук, возможности действовать на свое усмотрение, не считаясь, ярко гореть. Ей важен не просто статус, а возможность демонстрировать себя – со старым мужем, видимо, стало сложно ее львиным акцентным планетам", - проанализировала Василиса, при этом отметив, что муж-Скорпион был ее силой, а новый мужчина, будучи Весами, это "чистый соблазн".

"У самого Романа в натальной карте "любовь" описывается очень похоже на то, что у Дмитрия Диброва – та же Венера начала Весов и та же Луна в Тельце. Оба обольстились одной и той же женщиной – внешне изящной, эмоционально ровной, спокойной (акцент на слове "внешне")", - подметила астролог.

По мнению Василисы, супруге Романа Елене будет тяжело пережить развод. И на это потребуется много времени. "Она – живой пример того, что даже взвод детей не удержит мужа, если нет глубокого чувствования друг друга", - заключила Володина.

Кроме того, считает эксперт, Елене стоит озаботиться поиском хорошего адвоката. По ее мнению, женщине предстоит еще побороться за алименты. "Роман, если что, алименты на шестерых на златом подносе не принесет. Все финансово совсем не в ее пользу", - убеждена Василиса.