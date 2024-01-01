Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была рядом в процессе восстановления единства арабской республики. Такое заявление сделал в четверг, 31 июля, сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, встречаясь с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Аш-Шибани отметил, что "текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию". Официальный Дамаск хотел бы, "чтобы Россия была рядом с нами на этом пути".

Сергей Лавров в ответ подтвердил, что Россия внимательно следит за продолжающимися в Сирии процессами переходного периода. Дипломат напомнил про отношения многолетней дружбы, связывающие российский и сирийский народы, и пожелал арабской республике преодолеть все имеющиеся вызовы и нормализовать ситуацию, сообщает РИА Новости.

Ситуацию в Сирии, где в декабре 2024 года был совершен государственный переворот, обсудил российский лидер Владимир Путин с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Путин напомнил своему визави, что внутриполитическая стабильность страны достигается через соблюдение законных прав и интересов всех групп населения.

До того российский постпред при ООН Василий Небензя раскритиковал действия Израиля в Сирии, отметив, что попытки Тель-Авива дестабилизировать ситуацию провоцируют многолетний хаос. Израиль должен прекратить обстрелы и вывести войска с территории страны, подчеркивал дипломат.