Выяснилось, почему никто не вышел на пенсию по старости в 2025 году

Россияне не выходят на пенсию по старости в 2025 году, поскольку в стране осуществляется постепенный переход к новому пенсионному возрасту. Об этом рассказал в четверг, 31 июля, профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Эксперт напомнил, что с 2019 по 2022 год пенсионный возраст каждый год увеличивали на полгода, поэтому в тот период россияне выходили на пенсию по старости ежегодно.

С 2023 по 2028 год пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, поэтому выход на пенсию осуществляется в 2024, 2026 и 2028 годах, затрагивая женщин 1966-1968 годов рождения и мужчин 1961-1963 годов рождения).

Следующий выход на пенсию по старости произойдет в 2026 году — для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения, рассказал Сафонов в интервью РИА Новости.

Ранее в Социальном фонде России напомнили, что для выхода на пенсию по старости нужны минимум 15 лет трудового стажа и от 30 пенсионных баллов — индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2025 году один пенсионный коэффициент соответствует сумме 145,69 рубля. Если выйти на пенсию через пять лет после наступления права на ее получение, это значение возрастает на 45%.

Глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что с 2026 года страховые пенсии в России будут индексировать дважды — сначала в феврале по уровню инфляции, затем в апреле учетом роста доходов Соцфонда. Эта тема обсуждалась в комплексе вопросов снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.