Bentley на гусеницах обнаружили во время рейда в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции обнаружили Bentley на гусеничном ходу с надписью "Волга" на багажнике.

На интересную находку полицейские наткнулись во время рейда на мигрантов на территории гаражного кооператива на Шафировском проспекте в Красногвардейском районе, говорится в сообщении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Ультратанк" ранее получил известность благодаря видео популярного автоблогера AcademeGa. Сейчас автомобиль уже долгое время не эксплуатируется.

Что касается самого рейда, то сотрудники полиции проверили документы у примерно 300 работников автомастерских и автомоек ГК. Девять иностранцев были выявлены как нарушители миграционного законодательства. Также были досмотрены 67 автомобилей. были выявлены нарушения, касающиеся чрезмерной тонировки стекол и использования архивных регистрационных номеров.