Российские власти отреагировали на требование Японии вернуть макет "Кинкакудзи – Золотой павильон", который экспонировали в областной научной библиотеке в Южно-Сахалинске. Этот объект рассматривался как официальный подарок.

Как рассказали в пресс-службе МИД России, 25 июля посольству Японии в Москве было сделано представление в связи с соответствующим запросом японского генконсульства в Южно-Сахалинске. Россию удивило столь странное требование.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что требование Токио вернуть подарок вряд ли поспособствует реабилитации некогда позитивного имиджа Страны восходящего солнца в глазах сахалинцев и россиян в целом, который был подпорчен недружественной политикой Японии в отношении Российской Федерации.

Ранее директор Третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева подчеркивала, что единственный путь нормализации отношений между Москвой и Токио — это отказ японской администрации от недружественного курса в отношении нашей страны, который нужно подкрепить предметными шагами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что "Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране". Это привело к прекращению контактов с японскими властями по целому спектру вопросов.