Американский лидер Дональд Трамп может предложить России крупную сделку вместо реализации собственных угроз и ультиматумов, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Такое мнение высказывают американские эксперты.

Как пишет Politico, "на восточной окраине ЕС" нарастают страхи и опасения того, что Трамп, несмотря на внешнее ужесточение риторики в отношении России, "подорвет торговлю" с Европой, предложив "колоссальные экономические сделки" российским властям в обмен на прекращение боевых действий на Украине.

Издание подчеркивает, что это та самая "кувалда", способная пробить стену экономической изоляции России, которую так старался выстроить коллективный Запад.

Ранее американский политолог и журналист Гарланд Никсон заявил, что ультиматумы умелого шоумена Трампа — во многом блеф, президент США пытается выиграть время, поскольку на него жестко давят в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Между тем во Франции опасаются, что Дональд Трамп, вопреки желаниям Европы, не станет реализовывать на практике свои угрозы в адрес России по истечении срока, отведенного им на прекращение боев на Украине — политик "рискует вновь слиться", так и не приведя в исполнение собственные обещания.