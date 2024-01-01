Белоусов поздравил бойцов с освобождением Часова Яра

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих гвардейского соединения ВДВ со взятием города Часов Яр в ДНР.

Бойцы проявили мужество и отвагу при освобождении населенного пункта, отметил глава Минобороны. Белоусов заметил, что "крылатая пехота" останется эталоном воинского мастерства.

"Благодарю вас за успешное выполнение боевых задач и уверен, что вы продолжите с честью выполнять свой воинский долг", – подчеркнул министр.

31 июля российские военные объявили о взятии города Часов Яр в ДНР. Бои за населенный пункт шли с весны 2024 года.

Часов Яр был ключевой точкой в обороне ВСУ, поскольку город находится на доминирующей высоте. Взятие города позволит ВС России почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.