Анна Седокова встретилась с тайной дочерью: "Это лучшее на свете"

Анна Седокова была замужем трижды. От разных мужчин у нее есть дочери Алина и Моника и сын Гектор. Алина уже большая, ей в этом году исполнится 21 год, она ведет самостоятельный образ жизни, однако регулярно видится и общается с именитой матерью. Что касается Гектора, то ему восемь лет, живет он с певицей.

Артистка гордится детьми и при любой возможности выкладывает в Сети фотографии и видео с ними. А вот что касается Моники, то Анна ее изображений не публикует. А ведь девочке на днях исполнилось 14 лет. Моника постоянно живет в США. Ее отцом является второй муж Седоковой, бизнесмен Максим Чернявский. После развода дочь осталась жить с ним, однако беспрепятственно видится с матерью.

Согласно некому договору, Анна и Моника встречаются в Америке, однако у певицы нет права публиковать фото и видео с наследницей в Интернете. Собственно, поэтому многочисленные поклонники и прозвали вторую наследницу артистки тайной дочерью. Как сейчас выглядит Моника, которая в детстве походила на белокурого ангела, никто из фанатов не знает.

Максимум, что может позволить себе Анна, это демонстрировать дочку по частям. Например, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица сообщила, что встретилась с Моникой. Присутствовала при этом воссоединении и старшая дочь Анны Алина.

"Вчера было счастье. Мое девочки Мона и Алина такие уже большие и красивые. Наши встречи для меня это глоток свежего воздуха. Это лучшее на свете. Это и есть свет", - сообщила Седокова.