В подмосковном Ногинске пытаются спасти собак, оказавшихся в заложниках у волонтера

Кто-то ест с упоением, кто-то даже жадно: корма достаточно, но собаки никак не могут насытиться. Еще недавно за еду они готовы были драться - из последних сил, истощенные, с выпирающими ребрами. Год назад их отправили на передержку к, казалось бы, благополучному куратору Светлане.

"Она была на слуху многих людей, она днями и ночами ездила, собирала животных, лечила, восстанавливала. Что с человеком произошло, никто не знает", - говорит Оксана Ипатьева, зооволонтер.

Зооволонтеры забеспокоились, когда во дворе горе-куратора заметили собак, погибающих от голода. Начали действовать – пытались связаться, предлагали помощь. Получали отказ. Наконец удалось попасть в дом.

"Там грязь, там кровь, там запекшийся гной. В общем, очень страшная вещь. В некоторых вольерах вообще отсутствуют миски с водой. По несколько собак сидят, у некоторых вообще темнота. Она объяснила, что лампочки перегорели", - вспоминает Инна Симонова, зооволонтер.

Отдавать собак, даже самых ослабленных, Светлана отказывалась. Некоторых после долгих уговоров забрать все же удалось. Сейчас в доме остается около 20 "заложников" опасной передержки. Все возможные пути отступления прочно заколочены. Открывать ворота и общаться лично хозяйка отказалась. Да и не за чем – условия содержания и состояние питомцев, по ее словам, вполне приемлемы.

Когда в дом постучали представители администрации и Следственного комитета, ворота все же открылись. О приходе гостей Светлану, судя по всему, оповестили заранее: грязи – нет, миски вымыты до блеска. Вот только собак в здоровый вид быстро не привести.

Чтобы волонтерам разрешили забрать собак, необходимы заключения соответствующих инстанций. Вердикт ветврача уже готов.

"Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил, отсутствие вакцинации, особенно против бешенства. Семь голов – упитанность ниже среднего", - сообщила Алла Боброва, начальник отдела обеспечения биологической безопасности станции по борьбе с болезнями животных по городскому округу Электросталь ветуправления № 5.

Сама же Светлана может попасть под уголовную ответственность по статье о жестоком обращении с животными.

"И если, допустим, наступила гибель животных или увечья, то в данной ситуации можно привлечь к ответственности, где ей может грозить штраф 80 тысяч рублей. Либо ее лишат свободы сроком до 3 лет", - объяснил Матфей Свиридов, юрист.

Некоторые зоозащитники считают, что Светлана - мошенница и собаки для нее - источник заработка. Если подозрения подтвердятся, то Светлане грозит уже 159 статья Уголовного кодекса - "Мошенничество". Впрочем, волонтеров наказание для недобросовестной хозяйки мало интересует . Главное – чтобы четвероногие оказались в безопасной и любящей среде.