Стрелявший из пневматики по детям с шестого этажа в деревне Коробово задержан

В Подмосковье задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в стрельбе из пневматического пистолета, в результате чего травмы получил 12-летний мальчик.

Все произошло накануне вечером в деревне Коробово Ленинского городского округа. Двое молодых людей решили пострелять с балкона шестого этажа жилого дома на улице Авиаторов. На видео их сняли очевидцы. Они же рассказали, что прозвучало как минимум 15 выстрелов. Ребенок, получивший травмы, в момент инцидента гулял с друзьями во дворе. Он рассказал, что почувствовал боль в области живота. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

"Следователем проведены допросы подозреваемого, потерпевшего и очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъято орудие преступления. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сообщили в СК.