Учения по пожарной безопасности провели в комплексе "Москва-сити"

Пожарная техника, скорая помощь, оперативный штаб - все это у башни "Империя" в деловом центре "Москва-сити". Сотрудников организованно, по лестницам выводят из офисов. Беспокоиться не стоит, никакой чрезвычайной ситуации, это лишь учения. Их проводят регулярно - два раза в год. Пожарная безопасность в небоскребах вообще особый случай. Объекты повышенного риска! Здесь сложность эвакуации в разы возрастает из-за высотности, необычной конструкций здания, большого количества людей, которые в один момент должны покинуть высотку. И каждый обязан знать алгоритм действий в случае пожара.

"Запрещено пользоваться лифтами, и выход с высотных зданий идет по определённой команде, по определенному регламенту", - говорит Дмитрий Скоркин, первый заместитель руководителя Департамента по делам ГОЧСиПБ г. Москвы.

В мире уже накоплен большой опыт борьбы с пожарами в небоскребах. Учения и тренинги постоянно проходят в разных странах. В США в крупных городах их проводят с имитацией огня, с использованием спецтехники, вертолетов, роботов-подъемников, робособак. В Великобритании моделируют чрезвычайную ситуацию, применяя VR-симуляцию. В Китае недавно состоялись масштабные учения в 150-метровой башне. На горящем 34-этажном объекте отрабатывали пять важных задач - эвакуацию, борьбу с огнем, доступ к нему, водоснабжение и связь.

В российской столице изучают опыт коллег со всего мира и используют самое эффективное.

"У нас есть высотные подъемники телескопические, мы применяем авиацию, в структуре здания заложены незадымляемые лестничные клетки и специальные лифты для пожарных подразделений. Ноу-хау - это новая система перекачки воды на большую высоту, то есть через каждые десять этажей ставится емкость, ставятся помпы, и вот таким комбинированным способом можем подать воду на самый верх", - объяснил Скоркин.

В Москве почти две тысячи зданий выше двадцати двух этажей. И в будущем число их увеличится. Городские службы не только проводят регулярные учения, но и постоянно проверяют сами небоскрёбы - лестницы, пожарные выходы, работу систем оповещения. Все, что обеспечивает безопасную эвакуацию и помогает максимально быстро справиться с огнем. Юлия Богоманшина, Мария Никонова, ТВ Центр.