Собянин и Воробьев дали старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

На строительной площадке будущей станции "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии метрополитена уже готов котлован глубиной 22 метра. Использовали технологию анкерного крепления стен.

"По скорости мы выиграли в разработке котлована в разы. Доступ облегчает работу, ускоряет все производственные процессы", - отметил Евгений Сатышев, главный инженер СМУ-12 Мосметростроя.

"Липовая роща" станет уже третьей станцией после "Мякинино" и "Котельников", которая будет расположена на территории Московской области. Один вестибюль, два эскалатора. Планируется и надземный переход через МКАД.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке от "Липовой рощи" в сторону новой пересадочной станции Строгино. Их соединит тоннель в два с лишним километра.

"Один самых глобальных проектов - это развитие Московских центральных диаметров, наземного метро, которое связало Подмосковье и Москву. Ну и, конечно, важный элемент - это совместные проекты в области метростроения, развития метро, заход в Московскую область. Две станции уже существуют в Московской области. "Липовая роща" будет третьей станцией. Дальше на этой линии также будет открыто "Ильинское" и на перспективу - "Красногорск". До Ильинского линия Рублево-Архангельская будет построена по плану в 2028 году. Пытаемся совместными усилиями ускорить и сдать ее в 2027-м. А сегодня стартуем с 10-метровым щитом к "Липовой роще", - сказал глава города.

"Нам очень приятно быть здесь. Очень важный этап. Сложный. Эта проходка предполагает весьма сложные инженерные решения под рекой", - отметил губернатор Подмосковья.

Максимальная глубина проходки составит 40 метров. Осуществит ее строительный щит-гигант с именем "Мария".

"Десятиметровая машина, внутри которой располагаются два пути, по которым ходят, более удобна с точки зрения эксплуатации - больше пространства, больше места, нет притоннельных сооружений, которые есть в классическом исполнении, когда идут две шестерки", - указал Сергей Жуков, генеральный директор АО "Мосметрострой".

На новой Рублево-Архангельской линии будет 12 станций. Длина ее составит почти тридцать километров. Она пройдет от "Москва-сити" до "Рублево-Архангельского" и дальше - в Красногорск. В будущем для ее обслуживания построят новое электродепо "Ильинское". И в целом эта ветка подземки значительно улучшит связь между Москвой и областью. В перспективе Рублево-Архангельская линия будет перевозить 250 тысяч пассажиров в сутки.