Спасатели усилили контроль на акваториях Москвы из-за жары

Термометры в столице в четверг застыли на отметке в 31 градус, а потому на пляжах - аншлаг. Чтобы отдых не закончился трагедией, столичные спасатели усилили контроль на акваториях Москвы.

Сейчас в городе работает 25 поисково-спасательных бригад. Все они расположены в популярных местах отдыха - на Москве-реке, в Строгинской пойме, Серебряному бору и на Химкинском водохранилище. В эти особо жаркие дни число патрульных увеличили с 80 до 100 человек. Отдыхающих предупреждают о безопасности, причем как с воды через мегафон, так и лично во время обхода береговых линий. Проводят беседы, а также следят за тем, чтоб дети не находились без взрослых. Также призывают не купаться там, где это запрещено. И не заходить в воду в нетрезвом виде.

"В нашей зоне ответственности много людей отдыхают на сапах, делаем замечание, чтоб дети были в спасательных жилетах. Благодаря профилактическим мероприятиям в нашей зоне на воде инцидентов не происходило. Стараемся предотвратить, провести беседу", - говорит Роман Зуев, спасатель 1-го класса поисково-спасательной станции "Озеро Бездонное".