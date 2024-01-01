Минздрав предложил серьезные изменения в лечении гипертоников

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации предложили обновить стандарты лечения гипертонии — среднюю продолжительность лечения пациентов с высоким давлением могут продлить до года.

Как сообщает "Газета.ру", в проект ведомственного приказа по лечению гипертонии внесли объемы и виды медицинских вмешательств, включая лекарственную терапию, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов.

Если документ примут, в список обязательных обследований для пациентов с высоким давлением могут включить несколько новых диагностических процедур.

Ранее в Минздраве задумали изменить правила выдачи больничных листов для граждан, которые берут их не менее четырех раз в год. Ведомство пояснило, что цель предлагаемых нововведений — улучшение качества жизни и трудоспособности пациента. При таких частых болезнях важно установить причины, а также проработать комплексный план лечения и профилактики.

Гипертония часто развивается у людей, страдающих ожирением. В 2024 году министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что таких граждан — около 40 миллионов, причем самый значительный рост числа пациентов с ожирением отмечен среди подростков 15-17 лет.