Лукашенко напугал белорусов заявлением о мобилизации

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился в четверг, 31 июля, с руководителями дипломатических представительств республики. Во время совещания с ними президент Беларуси сделал заявление о мобилизации, которое многих застало врасплох.

Как сообщает БелТА, Лукашенко предупредил, что "этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными", причем "давление и требования в связи с этим будут только повышаться".

Политик подчеркнул, что "не только во время войны и во время военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время". Он предложил считать, что "мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация".

Затем Лукашенко пояснил, что речь идет не о мобилизации граждан в ряды армии, а об экономическом аспекте: "Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той лихорадке, которая присутствует на международных рынках, в глобальной экономике".

Ранее в Беларуси приняли законодательные поправки о народном ополчении. Белорусский министр обороны Виктор Хренин отмечал, что это позволит "дать нашим гражданам, которые не будут охвачены мобилизационными мероприятиями, возможность участвовать в обороне страны".

Что касается агрессивной мобилизации на Украине, Александр Лукашенко критически высказывался о стремлении киевского режима поставить под ружье и женщин. Белорусский лидер подчеркивал, что "заставлять женщину, которая должна рожать, отправлять в армию на гибель верную – это глупость полная".