Дарья Мороз появилась на публике после смерти отца: рядом находился известный актер

Дарья Мороз впервые вышла в свет после того, как похоронила отца, прославленного режиссера Юрия Мороза. Известная актриса выступила в Зеленом театре ВДНХ на мероприятии "Киноконцерт". Она исполнила песни "С любимыми не расставайтесь" и "Пой, душа моя рваная" вместе с актером Гошей Куценко, передает Super.

Для выхода Дарья Мороз выбрала черный пиджак с бахромой, который дополнила белой удлиненной юбкой. Короткие волосы актриса распустила.

Напомним, 16 июля в Москве похоронили режиссера Юрия Мороза. Кинодеятелю было 68 лет, последние два года он боролся с онкологическим заболеванием. В последний путь режиссера проводили вдова, актриса Виктория Исакова, его дочь от первого брака, артистка Дарья Мороз, друзья и поклонники.

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне (Украинская ССР). Он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 год служил в театре "Ленком". Мороз также занимался режиссурой, сценарной работой и продюсированием, возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов.