Депутаты Верховной рады Украины проголосовали в четверг, 31 июля, за незамедлительное подписание законопроекта о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

22 июля украинский парламент принял внесенный главой киевского режима законопроект, фактически ликвидирующий антикоррупционные ведомства. Эти поправки вызвали массовые протесты во многих городах Украины. Недовольны были и западные кураторы Киева, пригрозившие полным прекращением финансовых вливаний.

В итоге 31 июля Верховная рада приняла законопроект, возвращающий полномочия НАБУ и САП, а также проголосовала за незамедлительное подписание законопроекта. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук уже сделал это, теперь необходима подпись предводителя киевского режима Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из-за атаки киевского режима на антикоррупционные ведомства Евросоюз приостановил оказание любой финансовой помощи Украине. Кран перекрыли "до исправления ситуации".

В Великобритании подчеркивали, что Владимир Зеленский допустил "огромную необоснованную ошибку", в результате которой он "станет таким же, как и его коррумпированные предшественники". В интересах Украины и ее народа глава киевского режима должен сложить полномочия, указывали британские журналисты.